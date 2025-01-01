В Пермском крае началось строительство логистического комплекса «Вайлдберриз» Проект прошёл экспертизу в июне Поделиться Твитнуть

В Пермском крае началось строительство логистического центра «Вайлдберриз» (Wildberries)

«Коммерсантъ»

Вблизи д. Устиново Пермского муниципального округа огородили участок, обустроили подъездные пути и развернули строительный городок. Там начались работы по возведению логистического комплекса «Вайлдберриз», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в конце 2023 года глава Wildberries Татьяна Ким и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали документ, закрепляющий намерения сторон по строительству нового логистического центра в Перми. Компания «Вайлдберриз» оформила право собственности на указанную территорию в октябре того же года. Данная инициатива получила статус приоритетного инвестиционного проекта в регионе. Весной 2024 года появилась информация о возможной корректировке сроков реализации проекта в связи с необходимостью изменений проектной документации, касающихся требований пожарной безопасности.

По данным Единого государственного реестра заключений экспертизы, проект строительства складского комплекса Wildberries в Пермском крае успешно прошёл экспертизу, получив положительное заключение 25 июня.

Wildberries — крупный международный онлайн-магазин, предлагающий широкий ассортимент товаров, включая одежду, обувь, электронику, товары для дома и многое другое. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Ким.

