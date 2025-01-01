В Перми почти месяц ищут пропавшую студентку Поделиться Твитнуть

фото пропавшей девушки с сайта perm.aif.ru

В Перми около месяца ведутся поиски 24-летней студентки Эльвиры Халиловой. Вечером 14 августа она ушла из дома в м/р Южный, где проживала со своим старшим братом, сообщив о намерении посетить подругу, живущую по соседству. С тех пор информации о местонахождении Эльвиры нет.

Мать девушки, проживающая в Московской области, сообщила perm.aif.ru, что Эльвира ушла из дома 14 августа около 23:00. Незадолго до этого она разговаривала по телефону и с ней, и с сыном Рафаэлем.

Последний сообщил изданию, что после разговора с матерью девушка засобиралась на улицу. На вопрос «Куда ты направляешься?», она ответила, что идёт к подруге детства, дом которой находится в пяти минутах ходьбы. По данным издания, девушка до подруги так и не дошла. 20 августа брат Эльвиры обратился в полицию с заявлением о пропаже сестры. Через несколько дней в социальных сетях стали появляться посты о её поисках.

Известно, что к матери в Подмосковье девушка не приезжала, а уходя из дома, забрала с собой паспорт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.