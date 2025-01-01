После ремонта в Пермь прибыл теплоход «Мамин-Сибиряк» В следующем году он должен отправиться в рейсы на Русский север Поделиться Твитнуть

фото компании «ВолгаWolga»

Двухпалубный теплоход «Мамин-Сибиряк» пришвартовался к причалу у Перми I. Судно самостоятельно прибыло из Нижнего Новгорода, где на протяжении чуть более двух месяцев проводились работы по восстановлению и ремонту.

Теплоход простоял два года в Затоне им. 40-летия Октября в Нижнем Новгороде, где после того, как судно пополнило флот пермской компании «ВолгаWolga», начались работы по его восстановлению.

Как сообщили в компании, первым шагом стала тщательная проверка всех внутренних систем, включая механизмы главных двигателей, вспомогательные и аварийные дизель-генераторы, а также всё электрооборудование. Одновременно с этим проводилась оценка состояния надводной части корпуса. В итоге было обновлено аварийно-спасательное оборудование, средства радиосвязи, установлена соответствующая морскому классу радионавигация.

Затем в затоне Памяти Парижской Коммуны теплоход подняли в сухой док для осмотра и ремонта подводной части корпуса, включая движительно-рулевой комплекс и донно-забортную арматуру (систему охлаждения двигателей). В течение десяти дней устранялись обнаруженные дефекты корпуса. После спуска на воду и успешной проверки Регистром был выдан акт освидетельствования корпуса и получено разрешение на перегон в Пермь.

Теперь планируется готовить судно к навигации 2026 года. На корабле предстоит установить кондиционеры во всех каютах и общественных зонах, восстановить холодильные камеры, системы питьевой воды и пр.

Напомним, на теплоходе «Мамин-Сибиряк» компания «ВолгаWolga» планирует организовать туры по северным территориям России, включая Карелию и Ленинградскую область.

