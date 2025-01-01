Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за август Поделиться Твитнуть

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском получили квитанцию за горячую воду за август 2025 года. Если внести платёж по этому документу до 30 сентября 2025 года с погашением долгов* за тепло и горячую воду (при их наличии), то клиенту автоматически будут списаны накопившиеся пени**.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики. Кроме того, на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, направляемых на электронную почту. Такой формат получения платёжных документов обладает рядом преимуществ: он доступен удалённо и квитанция не затеряется среди других бумаг в почтовом ящике.

Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчетно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

*Не распространяется на пени, взысканные по решению суда.

**Включая услуги отопления и горячего водоснабжения, а также услуги за установку общедомового прибора учета, госпошлину и пени по уже полученным решениям суда, а также находящимся на рассмотрении в суде.

