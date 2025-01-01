В Пермском крае отмечено снижение цен на ряд моделей автомобилей Подешевели OMODA, HAVAL и Jolion Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито Авто» изучили, как изменились средние цены на популярные у пользователей новые легковые автомобили в Пермском крае, сравнив август 2025 года с январём. Выяснилось, что стоимость некоторых моделей заметно снизилась по сравнению с началом года.

Так, согласно данным исследования, средняя цена нового автомобиля составила 2 млн 630 тыс. руб. Среди моделей, подешевевших с января, лидируют OMODA C5 (снижение на 7,2%), а также HAVAL H3 (минус 4,7%) и Jolion (падение на 4%).

Если сравнивать с августом 2024 года, наиболее значительное снижение цены наблюдается у HAVAL Jolion (минус 9,4%), OMODA C5 (снижение на 7,2%), JAECOO J7 (минус 3,6%) и HAVAL H3 (падение на 1,6%).

По данным экспертов, на динамику средней цены влияет не только изменение стоимости конкретной модели, но и структура рынка. Большее количество доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки в продаже ведет к снижению их средней цены.

Как отметил руководитель направления продаж новых автомобилей Артём Хомутинников, высокая конкуренция на российском рынке заставляет дилеров проявлять гибкость в ценообразовании. Помимо этого, на ценообразование влияет распродажа автомобилей 2024 года выпуска, количество которых на складах хоть и невелико, но всё еще присутствует.

«Помимо снижения цен, дилеры предлагают различные бонусы и делают акцент на важных для клиентов вещах: скидки, выгодные кредитные программы и подарки», — отметил Хомутинников.

