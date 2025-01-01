Житель Прикамья осуждён за незаконный оборот оружия и взрывчатки Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Куединском округе Пермского края завершилось судебное разбирательство в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатых материалов (ст. 222, 222.1 и 223 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствием было доказано, что обвиняемый самостоятельно изготовил самодельное огнестрельное оружие, используя доступные материалы и детали от огнестрельного оружия. Целью его действий было использование ружья для охоты.

В ходе обыска, проведённого по месту жительства осуждённого, было обнаружено взрывчатое вещество, которое было незаконно приобретено и использовалось для создания патронов.

Принимая во внимание доводы государственного обвинителя, суд вынес приговор, согласно которому подсудимому назначено условное лишение свободы на срок 5 лет с испытательным сроком 3 года, а также штраф 200 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.