В центре Перми опечатали шумное кафе «Гости» Работа точки общепита приостановлена на 60 дней

В отделение службы судебных приставов (Ленинский и Индустриальный районы Перми) поступило решение суда в отношении кафе «Гости» (ул. Куйбышева, 7), занимающегося оказанием услуг общественного питания.

Поводом для разбирательства послужила жалоба жительницы дома, в котором располагается заведение, на чрезмерный шум. Проверка подтвердила превышение установленных норм звука, источником которого стали системы вентиляции и кондиционирования, расположенные в непосредственной близости от окон заявительницы.

Поскольку данное нарушение негативно сказывается на комфорте и здоровье граждан, суд признал организацию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ) и постановил приостановить деятельность кафе «Гости» на 60 дней.

Сразу после начала исполнительного производства приставы прибыли в кафе и опечатали входные двери. Администрация заведения была предупреждена о возможных последствиях за несоблюдение требований судебного пристава и решения суда, в том числе об административной и уголовной ответственности. Сохранность пломб будет контролироваться на протяжении всего срока приостановки деятельности.

