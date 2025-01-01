Дети бывших топ-менеджеров пермского АО «Протон-ПМ» стали совладельцами бизнеса Поделиться Твитнуть

В начале сентября текущего года за Артёмом Арбузовым и Ильей Щенятским, наследниками бывших высокопоставленных руководителей «Протон-ПМ», было официально оформлено право собственности на доли в ООО «Стройуправление», о чём свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Согласно этим данным, каждый из них теперь владеет 50% уставного капитала компании. Ранее в собственности Арбузова находилось 34%, а Щенятского — 33%. Оставшиеся 33% числились за самой компанией. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

«Стройуправление», основанное в Перми в 2010 году, специализируется в сфере охоты и предоставлении сопутствующих услуг. По итогам прошедшего года компания продемонстрировала выручку от продаж в размере 1,244 млн руб., а чистая прибыль составила 1,217 млн руб.

Артём Арбузов является сыном Игоря Арбузова, который руководил «Протоном-ПМ» (предприятие занимается производством ракетных двигателей) с 2006 по 2014 год. В настоящее время Игорь Арбузов занимает должность советника генерального директора АО «НПО «Энергомаш». Артёму Арбузову также принадлежат доли в пермских ООО «Энергомаш» и ООО «Гаранттрансгрупп», оба зарегистрированы по тому же адресу, что и ООО «Стройуправление».

Дмитрий Щенятский, отец Ильи Щенятского, занял пост руководителя «Протон-ПМ» после Игоря Арбузова и возглавлял предприятие до 2020 года. Илья Щенятский также владеет 45% акций в ООО «Сайбер», занимающемся неспециализированной торговлей.

Примечательно, что до 2021 года в состав учредителей входил Алексей Целищев, сын Михаила Целищева, ещё одного бывшего топ-менеджера «Протон-ПМ», который долгое время работал на предприятии в должности директора по финансам.

