В Перми утром задержали рейсы в Москву, Сочи и Санкт-Петербург В настоящее время ситуация нормализовалась

Зарина Ситдикова

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, утром 10 сентября происходили задержки с прибытием и вылетом самолётов. В четырёх случаях отставание от расписания превысило один час.

Так, рейс авиакомпании «Россия» FV 6129 прилетел из Сочи в 06:50 вместо запланированных 05:45. Соответственно задержался и обратный вылет: рейс FV 6130 покинул воздушную гавань Перми в 08:11, на полтора часа позже расписания.

Также на полтора часа был задержан вылет рейса авиакомпании «Победа» ДР 6512 в Москву и на час самолёта того же перевозчика в Санкт-Петербург (рейс ДР 570).

В настоящее время ситуация с вылетом самолётов нормализовалась.

Напомним, минувшей ночью в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников для обеспечения безопасности полётов Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолёта, ещё несколько рейсов были задержаны.

