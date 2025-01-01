В Перми закрыли кафе соков, где гранаты мыли водой из туалета Поделиться Твитнуть

Изображение создано при помощи нейросети Шедеврум

В Перми временно прекратило работу кафе, специализирующееся на свежевыжатых соках, после обнаружения вопиющих нарушений санитарных норм. Речь идёт о заведении под названием «Гранатовый сок», находившемся в гипермаркете по ул. Борчанинова, 13.

В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, были выявлены многочисленные несоответствия требованиям: от отсутствия надлежащего водоснабжения и дезинфекции до нехватки необходимой документации на используемые продукты. Особое возмущение вызвал тот факт, что сотрудники кафе использовали воду из туалета торгового центра для мытья гранатов и оборудования.

Как пишет «Рифей», Ленинский районный суд Перми рассмотрел дело и признал владельца кафе виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В результате деятельность заведения была приостановлена на 40 суток, с 20:00 3 сентября 2025 года.

