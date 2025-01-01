Частных инвесторов в Пермском крае стало больше почти на 11 тысяч Итоги августа 2025 года подвели на Московской бирже Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Панорамы

К концу августа 2025 года число индивидуальных инвесторов, зарегистрированных в Пермском крае, достигло отметки в 833 тыс. Этот показатель отражает количество жителей региона, владеющих брокерскими счетами на Московской бирже. В течение августа прирост составил 10 888 человек. Активность на фондовом рынке Московской биржи проявили 82 372 частных инвестора из Пермского края.

По количеству физических лиц, обладающих брокерскими счетами, Пермский край занимает 11 позицию среди регионов Российской Федерации.

Общее количество граждан, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 38,4 млн, при этом общее число открытых счетов составило 72 млн.

Группа «Московская Биржа» является ведущей российской биржевой площадкой, обеспечивающей торговлю акциями, облигациями, деривативами, валютой, инструментами денежного рынка и сырьевыми товарами. Инфраструктура группы включает в себя центральный депозитарий и клиринговый центр, что позволяет предоставлять клиентам полный спектр услуг, связанных с торговыми операциями и их последующим обслуживанием.

