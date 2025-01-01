Новая детская поликлиника на улице Шмидта в Перми введена в эксплуатацию К ней будет прикреплено 14 тысяч юных жителей Мотовилихи Поделиться Твитнуть

В пермском м/р Садовый (Мотовилихинский район) завершено возведение новой детской поликлиники, рассчитанной на 350 посещений за одну смену. Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края. Адрес учреждения: ул. Шмидта, 56а. Дата ввода в эксплуатацию — 9 сентября 2025 года.

В настоящее время здание готовится к передаче в ведение Министерства здравоохранения. Следующим этапом станет получение необходимых лицензий для начала работы и приёма маленьких пациентов. Ожидается, что поликлиника начнёт приём посетителей уже в текущем году.

Помимо педиатров и врачей узких специальностей, здесь же разместятся процедурные и клинико-диагностическая лаборатория. Кабинеты рентгена и инфекционных заболеваний оборудованы отдельными входами с улицы. На третьем этаже расположатся дневные стационары по направлениям «Офтальмология» и «Педиатрия».

Поликлиника оснащена цифровым рентген-аппаратом на три рабочих места и оборудованием для ультразвуковой диагностики. Для удобства всех групп населения, включая маломобильных граждан, предусмотрены лифты. Территория вокруг поликлиники благоустроена.

К новой поликлинике будет прикреплено около 14 тыс. детей, проживающих в Мотовилихинском районе. Финансирование проекта осуществлялось из краевого бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

