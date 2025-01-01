На каждого жителя Прикамья приходится почти четыре банковские карты В регионе работают 83 тысячи банкоматов и POS-терминалов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на начало июля 2025 года, банки, работающие в Прикамье, выпустили свыше 9,3 млн карт. Это означает, что на каждого жителя региона приходится примерно 3,7 карты, сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

За первое полугодие текущего года с использованием этих карт совершено 717,5 млн операций на общую сумму более 1,1 трлн руб. Подавляющее большинство транзакций – 98,3% по количеству и 79,9% по объёму – были безналичными. Оплата товаров и услуг составила 90,9% от общего количества операций и 51,4% от их объёма.

Переводы между владельцами карт заняли 8,5% по количеству и 44,7% по объёму, а государственные платежи – 0,1% и 0,2% соответственно.

Снятие наличных с использованием банковских карт сократилось на 5,7% за год. Жители Пермского края провели 12,4 млн таких операций на сумму 224,9 млрд руб.

В настоящее время в регионе функционирует более 2 тыс. банкоматов и 81 тыс. POS-терминалов. За год их общее количество незначительно уменьшилось – с 83593 до 83152 штук.

По словам Алексея Моночкова, управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю, небольшое сокращение числа устройств для приёма карт компенсируется расширением услуг, направленных на повышение финансовой доступности для населения, таких как сервис "наличные на кассе". Количество таких точек увеличилось на 59% и превысило 1,6 тыс. по всему региону.

