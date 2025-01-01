Сотрудник оборонного завода Перми осуждён за госизмену на 13 лет
Он передавал за границу данные о предприятии
В Перми Федеральной службой безопасности (ФСБ) предотвращена незаконная деятельность местного жителя, оказывавшего поддержку иностранным организациям в действиях, угрожающих безопасности Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате оперативных мероприятий выяснилось, что теперь уже бывший работник оборонного предприятия, используя Интернет, по своей инициативе связался с зарубежными спецслужбами и передавал им информацию о предприятии оборонного комплекса.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, касающейся конфиденциального сотрудничества с иностранным государством или организацией.
Пермский краевой суд признал обвиняемого виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
