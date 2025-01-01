На СВО погиб уроженец Прикамья Михаил Четин Военнослужащего похоронят 11 сентября Поделиться Твитнуть

Во время боевых действий в зоне СВО погиб рядовой из Очёрского округа Михаила Четина. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Михаил Четин родился 27 ноября 1987 года в деревне Пурга Очёрского района. Там прошло его детство и юность, там же он получал образование. После окончания Кипринской школы его призвали на срочную военную службу. Закончив служить по призыву, он решил продолжить карьеру военного и заключил контракт с воинской частью. В итоге дослужился до должности командира отделения.

После возвращения домой трудился на различных предприятиях Очерского района.

Когда началась СВО, то Михаил решил вновь поступить на военную службу и отправился в зону боевых действий, где был наводчиком. В феврале этого года он погиб. Обстоятельства смерти не уточняются.

Администрация Очерского муниципального округа выразила соболезнования матери, брату, родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания с Михаилом Четиным состоится 11 сентября с 10:00 до 11:00 в д. Пурга (улица Центральная, 8). Заупокойная служба пройдёт в Михайло-Архангельской церкви Очёра (улица Ленина, дом 32) в 12:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.