Пермские баскетболисты завоевали «бронзу» Кубка Кондрашина и Белова «Парма» победила «Динамо» (Владивосток) Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал БК "Бетсити Парма"

В Санкт-Петербурге 9 сентября завершились матчи баскетбольного Кубка Кондрашина и Белова.

Пермская «Парма» накануне, 8 сентября, проиграла в полуфинале со счётом 76:63 казанскому «Униксу».

В матче за третье место пермская команда победила «Динамо» (Приморский край) — 78:73 и стала бронзовым призёром кубка.

В телеграм-канале пермского баскетбольного клуба написано, что это был упорный матч. Его лидерами стали Террелл Картер (24 очка, пять подборов, четыре блок-шота, три перехвата), Виктор Сандерс (16 очков, девять передач, три подбора, три перехвата), Джейлен Адамс (13 очков, шесть подборов, три передачи) и Тимофей Якушин (9 очков, три передачи).

Пермяки дадут баскетболистам с Дальнего Востока возможность отыграться в Перми, на Кубке 30-летия «Урал-Грейта» 15-16 сентября.

