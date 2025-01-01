Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фестивале «Флаэртиана» состоится первый Российско-китайский форум документального кино Российская сторона представит фильмы о дикой природе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

В рамках фестиваля документального кино «Флаэртиана» впервые пройдёт форум, объединяющий профессионалов киноиндустрии России и Китая. Его главная цель — создание платформы для культурного диалога и обмена опытом между двумя странами в области киноискусства.

Китайская делегация форума включает представителей телевизионной индустрии — ведущих специалистов центрального телевидения Китая и крупных медиакомпаний, дистрибьютора российских анимационных проектов в КНР, экспертов в области производства и продвижения документальных и научно-образовательных фильмов, культурного туризма, а также специалистов в области новых медиаформатов и развития современных цифровых платформ.

Программа форума предполагает разные форматы взаимодействия. Запланированы пленарное заседание с участием экспертов отрасли, круглый стол по актуальным вопросам документалистики и нетворкинг-сессии.

В рамках форума состоится показ документальных фильмов, получивших международное признание и посвящённых актуальным социальным и экологическим проблемам. Российские фильмы в рамках форума сфокусированы на исследовании дикой природы: «Медведи Камчатки. Начало жизни» (6+) и «Мои медведи. Гималайцы» (6+) Владислава Гришина и Ирины Шапман, «Огненный лис» (6+) Дмитрия Шпилёнка и фильм Владислава Гришина «О людях и китах» (16+).

Китайские документалисты представят кинематографические исследования социальных вопросов: семейных отношений и межпоколенческих связей, портреты творческих личностей, истории о людях, преодолевающих жизненные трудности.

Международный фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми в 25-й раз, 19-25 сентября.

