В Пермском крае открылась для движения новая транспортная развязка Губернатор Дмитрий Махонин провёл рабочий день в Березниках Поделиться Твитнуть

В Березниках 9 сентября заработала круговая дорожная развязка в микрорайоне Новожилово. Старт движению грузовиков по ней дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего визита в крупнейший промышленный центр Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:

— Возведение круговой развязки — один из этапов развития транспортного сообщения в крае. Новая дорога снизит транспортную нагрузку на центр Березников и Березниковско-Соликамский промышленный узел, обеспечит безопасный и быстрый транзит грузов с севера края, сделает поездки по трассе более безопасными и комфортными.

Строительство круговой транспортной развязки велось в рамках реконструкции региональной трассы Пермь—Березники на участке с 176 по 178 км. Работы проходили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Общая протяженность реконструируемых участков составила 2,8 км. Были обновлены подъезды к новой развязке, обустроено восемь водопропускных труб, установлено 1548 погонных метров разделительных блоков «Нью-Джерси», уложено свыше 60 тыс. кв. м асфальта, обустроен водоотвод с проезжей части через лотки и ливнеприемники. Дорога расширилась до четырёх полос.

Открылись новые остановочные площадки общественного транспорта с павильонами — «Новожилово» и «Новожилово. Лыжная база», были обновлены тротуары.

Для безопасности водителей и пассажиров установлены 16 светофоров — восемь пешеходных и восемь транспортных, три комплекса фотовидеофиксации, 219 новых дорожных знаков, 98 опор освещения.

Продолжается благоустройство прилегающей к новому дорожному участку территории: подрядчик уже обустроил газоны, осталось укрепить откос в районе одного из съездов и высадить кустарники.

На открытии трассы Дмитрий Махонин поблагодарил коллектив строителей и вручил благодарственные письма работникам Асфальтобетонного завода №1.

Во время поездки в Березники глава региона также встретился с местными активистами и общественниками, проверил, как прошёл капремонт бассейна «Кристалл», и вручил многодетным семьям округа знаки «За достойное воспитание детей».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.