Из Пермского края вывезено более 900 тыс. сеянцев хвойных пород Растения отправлены в другие регионы России

Фото: Россельхознадзор

С 1 января по 9 сентября 2025 года из Пермского края вывезено 903,63 тыс. штук сеянцев деревьев хвойных пород. Товар отправлен в Свердловскую, Кировскую, Челябинскую области, Республику Коми и Удмуртию.

Эта цифра аналогична показателям аналогичного периода прошлого года.

Так, 5 сентября 2025 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проконтролирована отправка из Пермского края 600 тыс. сеянцев хвойных пород в Удмуртскую Республику.

Вся продукция перед отправкой прошла документарный и лабораторный контроль в Пермском филиале Всероссийского НИИ карантина растений. По результатам лабораторных исследований карантинных вредных организмов не выявлено, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.





