На подстанции «Космос» в Пермском крае запущено импортозамещённое оборудование Это обеспечит бесперебойную работу производства губчатого титана Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В энергоцентре Корпорации «ВСМПО-Ависма», на подстанции «Космос», в эксплуатацию запущено импортозамещённое оборудование. В рамках рабочего выезда в Березники энергоцентр посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Работы по замене оборудования стартовали в 2024 году и продолжились в текущем. Было смонтировано высоковольтное оборудование, устройства защиты телемеханики, сигнализация. Запуск был произведён после тестирования, отработки интеграции вводимого оборудования и устройств релейной защиты и автоматики.

Отметим, что ввод в эксплуатацию подстанции «Космос» в 2011 году позволил высвободить более 200 МВт используемой электрической мощности и разгрузить подстанцию «Титан». Таким образом, было обеспечено более надёжное электроснабжение всех потребителей Березниковско-Соликамского энергоузла. Кроме того, благодаря эксплуатации ПС «Космос» предприятие смогло уменьшить тарифы за передачу электроэнергии по региональным сетям и значительно снизило затраты на электроэнергию.

Запуск импортозамещённого оборудования на ПС «Космос» обеспечит стабильность электроснабжения производства губчатого титана, бесперебойную работу предприятия и повысит энергетическую безопасность Верхнекамья.

В рамках визита Дмитрия Махонина Благодарственным письмом губернатора Пермского края за вклад в развитие промышленности Прикамья и многолетний плодотворный труд были отмечены сотрудники отрасли. В частности, награды получили директор ООО «Металлург СпецДеталь» Андрей Горшков, плавильщик цеха № 31 металлургии магния ООО «Ависма» Игорь Караченцев, плавильщик цеха № 37 производства титанового шлака и титансодержащей шихты ООО «Ависма» Александр Егоров, печевой по переработке титаносодержащих и редкоземельных материалов цеха № 32 химико-металлургического ООО «Ависма» Сергей Мишанин, печевой на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов цеха № 35 металлургического ООО «Ависма» Алексей Лапеньков, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 43 электрообеспечения ООО «Ависма» Олег Савенок, слесарь-ремонтник цеха № 38 пылегазоулавливания ООО «Ависма» Андрей Шибанов, начальник отдела повышения операционной эффективности ООО «Ависма» Сергей Пушкарёв, начальник отдела по управлению персоналом Ависма ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Виталий Носков, начальник цеха № 85 хозяйственного обслуживания Ависма ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Олег Сергеев.

