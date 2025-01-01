РЖД запустила «грузовой экспресс» из Перми в три региона Ускоренные поезда курсируют до Московской и Нижегородской областей, а также до Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога расширила сеть «грузовых экспрессов», открыв три новых направления. В рамках сервиса ускоренной доставки «Грузовой экспресс» с июля начали курсировать регулярные поезда из Перми в Орехово-Зуево (Подмосковье), а с августа — в Нижний Новгород и Правдинск (Нижегородская область).

Дополнительно летом был организован экспресс-маршрут из Перми в направлении Санкт-Петербурга.

Всего с начала текущего года, учитывая запросы клиентов, было разработано семь новых маршрутов в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях, а общее количество достигло 51.

Главными клиентами сервиса выступают компании малого и среднего бизнеса. «Грузовой экспресс» позволяет владельцам грузов включать их вагоны в состав регулярных, следующих по расписанию ускоренных поездов. Это предоставляет бизнесу следующие преимущества: стабильные поставки продукции по долгосрочным соглашениям, регулярные технологические перевозки между филиалами, и снижение транспортных расходов в итоговой стоимости товаров.

Наибольший объем перевозок с начала года «грузовые экспрессы» СвЖД осуществили для компаний лесопромышленного сектора в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Пермском крае, транспортировав 430 тысяч тонн лесоматериалов по данным направлениям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.