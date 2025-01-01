Аренда «однушки» в Перми подорожала на 8,5% за месяц А съём «двушки» — на 7,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми заметно увеличилась стоимость аренды квартир. Согласно данным аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», подорожание зафиксировано в съёмных квартирах с разным количеством комнат.

Так, например, однокомнатная квартира повысилась в цене на 8,5%, стоимость аренды составляет 28,5 тыс. руб. в месяц. Снять «двушку» теперь можно за 37,7 тыс. руб., что на 7,3% больше, чем в августе 2025 года.





Незначительно подорожала аренда трёхкомнатной квартиры. За съём такого вида жилья придётся заплатить 45,7 тыс. руб., что на 0,2% больше августовской цены.





«В этом году начало активного сезона на рынке аренды менее бурное, чем в прошлом: тогда в августе съёмные квартиры подорожали на 7-9% в зависимости от комнатности, и рост ставок был почти во всех городах нашего списка. Как мы помним, в 2024 году была отменена широкая программа льготной ипотеки на первичном рынке, и люди стали переориентировать свои стратегии с покупки жилья на его аренду. В этом году таких глобальных перемен нет, поэтому и динамика более спокойная», — отметиол Павел Луценко, гендиректор «МИР КВАРТИР».

