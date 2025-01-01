В СВО погиб житель Прикамья Пётр Чупин С ним простятся 11 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

В ходе спецоперации при выполнении служебных задач на Украине погиб уроженец Юрлинского округа Пётр Чупин. Об этом сообщили в местной администрации.

Петр Чупин родился 22 июня 1970 года в д. Верхняя Лобанова. Учился в Усть-Зулинской школе. После службы в рядах российской армии вернулся на родину, где женился, а потом с семьёй уехал в с. Сретинское Карагайского района. Впоследствии переехал в Лысьву, где жил и работал.

В 2023 году снова вернулся в д. Верхняя Лобанова и жил там до февраля этого года, после чего заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Прощание с военнослужащим состоится 11 сентября в 14:00 в Лобановском сельском клубе в д. Миронова (ул. Лесная, 1а).

В администрации Юрлинского округа выразили соболезнования родным и близким солдата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.