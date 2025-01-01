Глава СК поручил возбудить уголовное дело за нарушение прав сироты на жильё в Прикамье Мужчине выдали комнату в полуподвальном помещении Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по нарушению прав сироты на жильё в Соликамске Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сирота обратился к Александру Бастрыкину через инфоцентр и сообщил, что в декабре 2024 года ему выдали комнату в коммуналке на ул. Белинского Соликамска. Жильё в здании 1953 года находится в полуподвальном помещении и непригодно для проживания. Сообщается, что мужчина воспитывает ребёнка. Многочисленные обращения в ведомства не помогли решить проблему.





Главе регионального следкома Денису Головкину Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.





Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

