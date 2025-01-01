Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Московский театр выступит в Перми в сопровождении пермского оркестра В «Губернии» пройдут гастроли коллектива, воспитавшего Николая Баскова Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "Республика ШКИД". Фото: dmtya.ru

Пермский дом народного творчества «Губерния» 14 сентября торжественно открывает новый сезон. В его программе — не только фестивали по всему Пермскому краю, но и концерты и театральные спектакли коллективов из разных городов России на сцене «Губернии».

Так, в ноябре в «Губернии» выступит Детский музыкальный театр юного актёра (Москва). Этот уникальный коллектив приезжает в Пермь впервые в своей истории. Театр, основанный в 1989 году заслуженным артистом Александром Фёдоровым, гастролировал в Германии, Дании, Швейцарии, Франции, США, на Кубе и, конечно, в разных городах России, а в Перми ещё не бывал.

Принцип театра: «Юные актёры — для юных зрителей». Дети, выступающие на сцене театра юного актёра, работают, как профессионалы. Многие из них продолжают карьеру в шоу-бизнесе и даже становятся звёздами. Театр воспитал многих известных актёров и музыкантов, в числе его выпускников — Николай Басков, Валерия Ланская, Наталья Громушина.

В «Губернии» театр покажет два спектакля.

11 ноября в 14:00 и в 18:30 — мюзикл Алексея Шелыгина по повести Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД» (12 +). Это добрая история о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба».

13 ноября в 12:00 и в 16:00 — музыкальный комедийный вестерн по юмористическому рассказу О.Генри «Вождь краснокожих» (6 +). Многие знают и любят знаменитую историю, как два незадачливых похитителя крадут сына самого богатого жителя города, но мальчишка оказывается настоящим кошмаром и мошенники становятся жертвами собственного заложника.

Оба спектакля пройдут в сопровождении живой музыки: с московским театром будет работать пермский камерный оркестр «Орфей» под управлением Пётра Юркова.

Билеты на спектакли Детского музыкального театра можно приобрести по Пушкинской карте национального проекта «Семья».

