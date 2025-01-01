Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади Поделиться Твитнуть

Как сообщили представители авиакомпании «Победа», в правилах провоза ручной клади произошли изменения.

Перевозчик уточнил, что теперь вес ручной клади не будет лимитироваться. При этом габариты одного места ручной клади были увеличены: вместо прежних 4x36x30 см допустимые размеры составляют 15x36x30 см.

Кроме того, к перечню вещей, которые разрешено брать на борт сверх ручной клади, добавлены ноутбук или планшет, помещённые в мягкий чехол, а также зонт-трость.

Размер пакета с покупками из магазинов беспошлинной торговли, разрешенного к провозу дополнительно к ручной клади, также был увеличен — теперь он составляет 24x32x10 см вместо прежних 10x10x5 см.

