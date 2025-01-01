Опубликована программа «Кампус феста» в Пермском университете Фестиваль состоится 12 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 12 сентября, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) станет местом проведения фестиваля «Кампус фест» (0+), где развернется более 40 творческих и образовательных зон.

В рамках этого фестиваля, открывающего новый учебный год, посетителей ждут 44 интерактивные площадки, предлагающие мастер-классы, состязания в настольные игры, а также спортивные и интеллектуальные баталии. Время проведения – с 18:00 до 22:00.

«Кампус фест», ежегодно привлекающий до 5 тыс. человек, в этом году интегрирован в масштабный проект «Твой Первый университет». Организатором выступает экономический факультет вуза. Для участия в мероприятиях рекомендуется предварительная регистрация.

Главная сцена будет посвящена различным направлениям электронной музыки. Фестиваль откроет девятилетний DJ Роман Raze. Ранее он выступал на крупных городских мероприятиях. Вечер продолжат DJ DiKabasha и DJ Robsis, выпускники ПГНИУ.

В программе также – бразильская самба от студии Samba Salgada, мастер-классы по африканским барабанам и капоэйре, музыкальные и развлекательные квизы. В зоне мастер-классов можно будет заниматься росписью сумок, созданием карт желаний, изготовлением украшений, будет работать столярная мастерская и пройдут уроки уличных танцев от Panda Crew. Также будет работать психологический клуб Lumos.

Для школьников подготовлен экономический квест «Погружение в студенческую жизнь» (требуется отдельная регистрация, начало в 17:00). Родителям предлагаются квиз о молодёжном сленге и дискуссия с психологами о воспитании подростков.

Естественнонаучные факультеты представят научные мастер-классы, игры и опыты. Будет работать площадка карьерного консультирования, лекторий экономического факультета и экономические игры. Спортивная программа включает регби, соревнования по пляжному волейболу среди иностранных студентов и шахматный турнир. Для стритбаскета требуется предварительная регистрация. Клуб настольных игр позволит всем желающим поучаствовать в различных играх.

