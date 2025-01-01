Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Создаётся Фонд поддержки Пермской художественной галереи имени Николая Серебренникова Средства фонда, кроме прочего, будут направляться на пополнение коллекции галереи Поделиться Твитнуть

Юлия Тавризян

Пермская государственная художественная галерея

Как сообщила «Новому компаньону» директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян, после переезда учреждения в новое здание планируется создание Фонда поддержки Пермской художественной галереи имени Николая Серебренникова.

Новый фонд не будет функционировать в формате эндаумента, поскольку эндаумент рассчитан на долговременные вложения и благополучатель может использовать лишь проценты от целевого капитала. В галерее другой подход: фонд создаётся для того, чтобы аккумулировать благотворительные пожертвования партнёров и меценатов и использовать эти средства для различных музейных нужд, в частности, для приобретения произведений искусства для пополнения коллекции - на аукционах, у наследников художников, из частных коллекций.

В настоящее время, по словам Тавризян, основной источник пополнения коллекции — подарки от художников и частных коллекционеров.

Полностью интервью Юлии Тавризян, посвящённое переезду Пермской галереи в новое здание, читайте в журнале «Компаньон-Magazine» в конце сентября.

