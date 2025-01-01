Запущен новый туристический маршрут «Золотое кольцо Пермского края» Путешествие рассчитано на четыре дня и три ночи Поделиться Твитнуть

Белогорский монастырь — самый высокогорный православный храм России. Он расположен выше всех других над уровнем моря. Так что если Бог всё-таки есть и он на небесах, то Белогорский монастырь к нему ближе всех

Игорь Катаев

newsko.ru

В Прикамье разработан новый туристический маршрут «Золотое кольцо Пермского края» (своеобразный аналог знаменитого «Золотого кольца» России), который связывает воедино наиболее интересные и посещаемые места региона. Информация о туре уже опубликована на сайтах ряда турагентств.

Этот проект объединяет девять населенных пунктов, предлагая туристам разнообразную программу, знакомящую с архитектурными памятниками, природными красотами и историческим наследием. В числе ключевых пунктов маршрута — архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Белогорский монастырь, Кунгур, Соликамск, Ныроб, Чердынь.

Путешествие рассчитано на четыре дня и три ночи. Стоимость тура — 38,4 тыс. руб. В него включены транспортное обслуживание на протяжение маршрута; страховка при перевозке в транспорте; экскурсионное обслуживание на маршруте; билеты в музеи; проживание на базах и в гостинице (2- и 3-местные номера эконом-класса); дегустация; переправа на лодке. Оплачивается отдельно авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно; питание на протяжении маршрута; дополнительные и личные расходы.

Первый заезд состоялся в конце лета, а следующий запланирован на 25 сентября.

