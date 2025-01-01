Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае названы первые победители проекта «Земский работник культуры» Объявлен дополнительный отбор для участия в программе Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае со 2 июня стартовала программа «Земский работник культуры». Она продолжает аналогичные программы «Земский врач» и «Земский учитель» и использует их положительный опыт.

Участники программы — работники музеев, библиотекари, режиссёры народных театров, музыкальные и клубные работники и другие профессионалы сферы культуры — переезжают в небольшие населённые пункты, где получают жильё и подъёмные средства в размере 1 млн руб. Участвовать в программе могут специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. Они должны подать заявку, пройти конкурсный отбор и на пять лет отправиться работать в село, посёлок или город с населением до 50 тыс. чел.

Первый конкурсный отбор в рамках программы недавно завершился, и известны его победители.

Юлия Мингалеева из Кунгурского округа в этом году окончила Пермский колледж искусств и культуры и устроилась культорганизатором в Культурно-досуговый центр «Арт-союз» в Култаево.

Выпускница Чайковского музыкального училища Азиза Рахманова из Барды будет работать преподавателем хора в д. Сараши, в филиале Бардымской детской школы искусств.

У Ирины Бураковой значительный опыт работы в социокультурной сфере. Она работала в Гамово, курировала работу социального кинозала. По программе «Земский работник культуры» Ирина выходит на работу заведующей Троельжанского центра досуга. В Троельге открыт новый досуговый центр с концертным залом на 200 мест; в нём работает семь клубных формирований, ансамбль ветеранов «Журавушка», есть студия «Киноэкран».

Мария Таширева переехала с семьей из Березников в окрестности Култаево. Она узнала о программе «Земский работник культуры» из СМИ и решила, что это отличная возможность войти в социальное поле после декретного отпуска. За свой 13-летний опыт работы Мария уже реализовала себя как детский психолог и педагог дополнительного образования. В сфере культуры Мария начинает работать в качестве руководителя филиала культурно-досугового центра «Арт-союз» в Култаево.

8 сентября был объявлен дополнительный отбор для участия в программе. Документы, список вакансий и правила участия в программе размещены на сайте минкульта в разделе «Земский работник культуры». Заявки принимают до 19 сентября.

Программа «Сельский работник культуры» направлена на то, чтобы сделать культурную жизнь в сёлах и малых городах доступной, современной и разнообразной. Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности. Культура играет в этом ключевую роль: доступ к творчеству, традициям, досугу и образованию помогает формировать сильное, устойчивое сообщество.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.