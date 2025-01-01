Почти треть жителей Перми берёт в поездки только ручную кладь Больше всего вещей в отпуске требуется женщинам и детям Поделиться Твитнуть

Сервис «Авито» поделился результатами опроса среди жителей Перми, сколько вещей они обычно берут с собой в поездки. Почти треть (29%) берут с собой только ручную кладь, только багаж — 27%, совмещают оба варианта 34%. Несколько чемоданов в отпуск с собой берут 4% опрошенных.

Большинство пермяков считает, что больше вещей требуется женщинам (63%) и детям (44%). Самый большой объём багажа с собой берут 37% респондентов, кто предпочитает пляжный и экскурсионный отдых, на втором месте — поездки с детьми (31%), на третьем — кемпинг (16%). Лишь самое необходимое берут с собой 34%, из них всего 30% женщин. Дополнительные вещи для комфорта берут с собой 56%, чаще всего женщины (57%) и молодёжь 18-24 лет (61%). Налегке с одной ручной кладью чаще путешествуют мужчины (34%) и молодёжь 18-24 лет (30%).

Чемоданы и сумки для ручной клади пермяки предпочитают покупать через онлайн-платформы и сайты объявлений, так ответили 81% опрошенных. В профильные магазины обращаются 32%, а в гипермаркеты — всего 20%.

