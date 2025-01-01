Из Перми возобновятся прямые авиаперелёты во Вьетнам Полётная программа начнётся в конце ноября Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

В расписании полётов пермского аэропорта появились рейсы во вьетнамский Камрань. Перевозчиком выступает авиакомпания Azur Air. Пока запланировано выполнение четырёх рейсов, начиная с 24 ноября 2025 года. Программа полётов продлится до 30 декабря 2025 года.

Для выполнения рейсов будет использоваться самолет Boeing 767. Продолжительность полёта составит около девяти часов. Время отправления первого рейса — 22:00 по местному времени, прибытие во Вьетнам — в 09:10.

В последние годы прямые рейсы из Перми во Вьетнам не осуществлялись. Жителям приходилось приобретать туры с вылетом из Екатеринбурга. Прямое авиасообщение между Пермью и Вьетнамом было приостановлено в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.