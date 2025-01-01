В Перми выставили на продажу раритетную «Ниву» за 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми предлагают приобрести автомобиль «Нива» 1980 года выпуска за внушительные 7 млн руб. Эта цена делает её самой дорогой классической моделью ВАЗ-2121, представленной на российском рынке, отмечает издание «На автотрассе». Для сравнения, за эти деньги можно купить новый Hyundai Santa Fe, что демонстрирует исключительность данного экземпляра.

Уникальность этой «Нивы» заключается в минимальном пробеге — всего 62 км. Автомобиль практически не эксплуатировался, благодаря чему на кузове сохранился слой пыли, а в салоне — оригинальная отделка. Кузов белого цвета выглядит как новый. Продавец акцентирует внимание на том, что машина никогда не была зарегистрирована и расценивается как экспонат, достойный музейной коллекции.

В объявлении указано, что владелец не готов рассматривать предложения ниже 4 млн руб. Он уверен, что этот автомобиль представляет интерес для коллекционеров и любителей истории советского автопрома. Такие «капсулы времени» — большая редкость, и спрос на них исходит не от обычных водителей, а от ценителей старины. Именно поэтому высокая цена кажется вполне оправданной.

ВАЗ-2121 оборудован бензиновым двигателем объемом 1,6 л и механической трансмиссией. Полный привод, когда-то произведший фурор, находится в заводском состоянии и полностью исправен. (фото: «АвтоВАЗ»)

