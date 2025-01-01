Прокуратура в Прикамье помогла участнику СВО продлить отсрочку на уплату долга Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Прокуратура Чусового (Пермский край) провела проверку соблюдения нормативных актов в сфере исполнительного производства, где в качестве должников выступают участники СВО, и установила факт нарушения.

В частности, выяснилось, что в мае 2025 года судебным исполнителем местного подразделения ФССП было неправомерно возобновлено делопроизводство по взысканию долга с участника СВО. Согласно данным Министерства обороны РФ, на тот момент мужчина всё ещё находился в зоне боевых действий. А информация, предоставленная взыскателем, о прекращении статуса военнослужащего у должника, не подтвердилась.

В связи с этим городской прокуратурой в адрес главы ГУФССП России по Пермскому краю было направлено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, а исполнительное производство в отношении участника СВО временно приостановлено.





