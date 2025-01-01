Пермское предприятие выпустило 40-тысячную тонну карбоновой кислоты «Сибур-Химпром» планирует достичь показателя свыше 9 тонн в сутки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На пермском заводе «Сибур-Химпром» выпущена юбилейная, 40-тысячная тонна 2-этилгексановой кислоты с концентрацией 95%. Предприятие является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оно полностью закрывает отечественный рынок, а также частично замещает импорт. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

2-этилгексановая кислота — кислота жирная синтетическая фракции С8, или карбоновая кислота, — широко используется в химической промышленности. Является сырьём для производства сиккативов, растворителей, оловоорганических соединений. Кроме того, карбоновая кислота необходима для выпуска ингибиторов коррозии, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов, применяется при производстве тканей и косметических средств.

В настоящее время завод выпускает 8,2 т 2-этилгексановой кислоты в сутки, в ближайшее время компания планирует увеличить показатель до более 9 т в сутки. Отгрузка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, поставки идут по всей России.

«Пермский завод — важное звено в большой семье СИБУРа. Сегодняшнее достижение подтверждает, что отечественная химия способна конкурировать и успешно заменять импортные аналоги, наращивая производственные мощности и повышая качество. Мы гордимся тем, что можем поддерживать отрасль и вносить вклад в развитие экономики страны», — поздравил коллектив со знаменательным событием генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Максим Леньков.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее неоднократно подчёркивал, что промышленность региона имеет колоссальный потенциал, в условиях санкций спрос на её продукцию, технологии и решения возрастает. В совокупности это создаёт хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в Прикамье.

