Жительница Прикамья потеряла 1,8 млн рублей, думая, что инвестирует на бирже Мошенник вышел на неё через сайт знакомств

В Соликамске жертвой мошеннической схемы стала 42-летняя местная жительница. Она потеряла более 1,8 млн руб., полагая, что инвестирует в биржевые торги. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

В полицию Соликамска обратилась местная жительница, сообщив о факте мошенничества.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который предложил ей возможность заработка через участие в биржевых торгах.

Следуя указаниям нового знакомого, женщина перешла по предоставленной им ссылке и установила приложение. Вскоре после этого с ней связался «специалист» сервиса и проинструктировал о переводе денежных средств. Женщина осуществила три транзакции на общую сумму свыше 1,8 млн руб., будучи уверенной, что пополняет свой инвестиционный счет. Осознание обмана пришло лишь спустя несколько месяцев, после чего она обратилась в полицию.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от финансовых операций по указаниям, полученным в ходе телефонных разговоров или онлайн-переписки, и не переводить деньги на незнакомые счета.

