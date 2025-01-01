Сборная Уралхим Run Factory стала одним из победителей Пермского марафона Поделиться Твитнуть

Фото: Группа «Уралхим»

Сборная Уралхим Run Factory второй год подряд заняла первое место в командном зачёте Пермского марафона. В состав команды вошли около 300 сотрудников Группы «Уралхим» и 180 участников бегового сообщества, которые выступили на дистанциях 42 км, 21 км, 10 км и 5 км.

В этом году результат команд считался не по очкам, а по суммарному расстоянию, которое преодолели участники. В общей сложности спортсмены Уралхим Run Factory пробежали 3655,2 км.

Помимо общей победы, спортсмены команды завоевали ряд индивидуальных наград. Аппаратчик цеха погрузки продукции филиала «ПМУ» Олег Сысолетин стал первым в категории 30-39 лет на дистанции 10 км. Его коллега, аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, завоевал третье место в категории 18-29 лет на марафонской дистанции 42 км.

Главный специалист по договорной работе «Уралкалия» Татьяна Лапаева заняла третье место в категории 40-49 лет в полумарафоне (21 км).

Представители филиала «ПМУ» также отметились высокими результатами. Специалист по спорту и молодёжной политике Ирина Салова стала победительницей в категории 30-39 лет на дистанции 5 км. Дмитрий Салов, начальник участка КИПиА, занял шестое место в абсолютном зачёте марафона (42 км).

Свое мастерство подтвердили и наставники проекта. Тренер Уралхим Ski Factory Александр Шардаков завоевал бронзу в абсолютном зачёте на дистанции 42 км, а Роман Коваль, тренер Уралхим Run Factory, стал победителем в своей возрастной категории в забеге на 10 км.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»:

— Второй год подряд наша команда подтверждает лидерство на Пермском марафоне. Это не просто спортивный результат, а показатель системной работы по развитию корпоративного спорта, вовлечённости сотрудников и силы бегового сообщества Уралхим Run Factory. Уверен, что впереди нас ждут новые победы и достижения.

Пермский марафон вновь подтвердил высокий уровень подготовки и командного духа участников Уралхим Run Factory. Победа в общекомандном зачёте стала важным этапом в развитии корпоративного спорта и продвижении ценностей здорового образа жизни в Группе «Уралхим».

Реклама. ПАО "Уралкалий". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8heU1ey6bhKD6m2yApBc2kJwsTCD9SRowFLMecHgJgj147c9Gh

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.