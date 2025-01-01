Суд поручил затребовать данные об испанских счетах экс-владельца пермского автохолдинга Сергей Шаклеин был объявлен банкротом в 2018 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражным судом Пермского края удовлетворено ходатайство финансового управляющего бывшего владельца автохолдинга «Уралавтоимпорт» (УАИ) Сергея Шаклеина о направлении запроса в Министерство юстиции Испании с целью получения данных о банковских счетах должника. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее управляющий направил прошение о предоставлении информации о суммах, находившихся на счетах, открытых Шаклеиным с 2007 по 2014 год в испанских финансовых учреждениях, таких как Kutaxabank, Bankya и Bankia SA. Также был запрошен перечень всех счетов Сергея Шаклеина в других испанских банках. Данный запрос основывается на положениях конвенции о получении доказательств за рубежом в рамках гражданских или коммерческих дел, а также договора о взаимной юридической помощи по гражданским вопросам.

Сергей Шаклеин был объявлен банкротом в 2018 году, после чего была инициирована процедура реализации его активов. Инициатором процедуры банкротства выступил один из банков Перми, который с 2014 по 2015 год предоставил несколько кредитных линий на общую сумму 107 млн руб. Заёмщиком выступала компания «Урал Моторс-Премиум», входящая в структуру автохолдинга УАИ. Шаклеин выступал гарантом по данным кредитным обязательствам.

