Арендаторы муниципального жилья в Перми перечислили в казну более 45 млн рублей Договоры соцнайма заключены с 11 тысячами горожан

Константин Долгановский

По данным управления жилищных отношений городской администрации, свыше 11 тыс. пермяков имеют договоры социального найма. Их обязанность — регулярно оплачивать жилищно-коммунальные услуги и содержание жилья. Вносить плату за аренду муниципальной недвижимости необходимо до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, вне зависимости от фактического проживания нанимателя в квартире.

В общей сложности, доходы от использования городского имущества с начала года превысили 45 млн руб. Для предотвращения увеличения задолженности и её сокращения власти ведут непрерывную работу с нанимателями. В случаях, когда другие меры не дают результата, долги взыскиваются через суд.

Представители МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» подчеркивают, что поступления от арендной платы являются важным источником пополнения бюджета города и позволяют своевременно проводить работы по ремонту жилого фонда.

