В Перми ребёнок с муковисцидозом благодаря волонтёрам смог пойти в школу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба фонда "Дедморозим"

Пермяк Слава Соболев, которому горожане помогли справиться с опасной инфекцией, стал первоклассником гимназии №7. Четыре года назад его жизнь висела на волоске из-за опасного заболевания, но благодаря совместным усилиям неравнодушных людей из команды «Дедморозим» он смог не только выжить, но и начать учиться.

Как рассказали в пресс-службе фонда, у Славы был диагностирован муковисцидоз — это наследственное заболевание, поражающее органы дыхания и пищеварительную систему. В возрасте трёх лет он заразился синегнойной палочкой, крайне опасной бактерией, трудно поддающейся лечению и смертельной для пациентов с муковисцидозом. Для лечения нужен был препарат, способный бороться с этой инфекцией, однако получить его оперативно за счёт государственных средств было сложно.

По словам мамы мальчика Светланы, команда «Дедморозим» помогла с этим препаратом, когда семья ждала государственные закупки, которые могли занять несколько месяцев. За это время состояние ребёнка могло резко ухудшиться, увеличивался риск присоединения других инфекций. Поэтому скорость оказания помощи была решающим фактором. С тех пор мальчик повзрослел, а 1 сентября для него прозвучал первый школьный звонок.

Чтобы обеспечивать своевременную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями независимо от финансовых обстоятельств, команда «Дедморозим» реализует программу «Служба благополучия». В этом году она уже оказала поддержку 49 детям, включая оплату анализов, приобретение лекарств, организацию авиаперелётов к местам лечения и получение консультаций у профильных специалистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.