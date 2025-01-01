МУП «Водоканал» в Пермском крае задолжало сотрудникам 400 тысяч рублей Без зарплаты остались 17 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В подразделение судебных приставов по городам Губаха и Гремячинск Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю поступили 17 исполнительных листов, выданных комиссией по трудовым спорам, в отношении муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Гремячинского городского поселения. Общий долг предприятия перед его сотрудниками составлял 400 тыс. руб.

Администрация организации-должника была своевременно проинформирована о начале исполнительных производств и предупреждена об уголовной ответственности, согласно ст. 315 УК РФ, за намеренное уклонение от исполнения судебного решения.

Поскольку в установленный законом срок задолженность не была погашена, судебный пристав обратил взыскание на имущественное право должника, закрепленное агентским договором с ресурсоснабжающей компанией. В результате предпринятых действий вся сумма долга была перечислена на депозитный счет подразделения судебных приставов. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону, денежные средства уже выплачены работникам.

