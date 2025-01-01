Объявлены итоги прошедшей в Перми олимпиады по кулинарному искусству и сервису Более двух десятков представителей Прикамья удостоились званий призеров и победителей Поделиться Твитнуть

На VI Всероссийской олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда», которая в этом году была посвящена памяти Виктора Беляева, более двух десятков представителей Пермского края удостоились званий призёров и победителей.

Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли Прикамья, специалисты из Пермского края стали лауреатами сразу в нескольких категориях.

Так, Андрей Меледин, представляющий пермский Gatsby's Bar, оказался лучшим барменом, Кирилл Зангурашвили, выступавший от ресторана Les Marshes и Пермского торгово-технологического колледжа, завоевал серебро среди молодых поваров, а Кириллу Ермакову из Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова досталась бронза среди официантов.

Неотъемлемой частью мероприятия стал фестиваль кулинарного мастерства «Прикамская кухня», прошедший в Пермском крае уже в 27-й раз. В основных номинациях победу одержали: Юрий Щербаков («Школьный перекус»), Анатолий Иютин («Прикамский стрит-фуд»), Дмитрий Букреев («Этно-закуска»), Сабина Аббасзаде («Ресторанный десерт»), Игорь Бахарев («Мясное рубленое изделие»). Все они из Перми, кроме Букреева, представлявшего Кудымкар, и Бахарева из Березников.

Игорь Малков из Пензы был признан шеф-поваром года, а Александр Кульгин из Санкт-Петербурга — юниором года. Команда из Пензы (Малков, Рыбачкова и Горбачева) завоевала золото в командном зачете. Арина Ившина из Санкт-Петербурга стала лучшей официанткой. Ильнур Муртазин из Оренбурга приготовил лучшее национальное блюдо России.

В рамках олимпиады также состоялся чемпионат сыроделов и экспертов по сырам «Сырная легенда». Сыроварня «SOBKO» из Прикамья была отмечена в номинации «Золотой сыр Пермского края». Олеся Нуриаслямова из Уфы стала лучшим фромажером и победила в номинации «Сырное фондю». Алена Михайлова из Екатеринбурга победила в конкурсе «Легендарный сыр». Полина Кожевникова из Москвы и Алена Вишнякова из Самары разделили золото в номинации «Аффинер».

