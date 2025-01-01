В Прикамье летом почти вдвое вырос спрос на работников торгового зала для подработки Также увеличилась востребованность в сфере грузоперевозок Поделиться Твитнуть

По итогам анализа летних месяцев 2025 года, проведённого сервисом «Авито Подработка», специалисты выявили изменения в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В Пермском крае зафиксирован наибольший рост предложений подработки для сотрудников торгового зала (+81%). Зарплата в этой области варьируется в среднем около 23 451 руб. в месяц, но фактическая выплата определяется числом смен и выполненным объёмом работ. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Заметный рост также наблюдался в сфере грузоперевозок: число предложений подработки для водителей грузового транспорта увеличилось на 57% по сравнению с прошлым летом. Средняя оплата смены при частичной занятости составляла 9143 руб.

Востребованы были и водители-экспедиторы, для которых количество доступных вакансий выросло на 23%. Среднее ежемесячное вознаграждение для этих специалистов составляло 84 313 руб. На итоговый доход водителя-экспедитора влияет количество смен, сложность маршрутов и соблюдение условий доставки.

По словам руководителя сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, рост числа смен в летний период, связанный с сезонным увеличением нагрузки, приводит к увеличению вознаграждений. Средний уровень оплаты подработки по России летом 2025 года cоставил 87 643 руб./мес. (на 12% выше прошлогоднего показателя).

«Это свидетельствует о привлекательности подработки как источника дополнительного дохода и эффективного способа оперативного привлечения временного персонала для бизнеса», — отмечают эксперты.

Регионы с наиболее высокими вознаграждениями за частичную занятость (лето 2025 года):

Фото: Авито Подработка

Сравнение регионов по уровню оплаты частичной занятости летом 2025 года выявило лидера — Владивосток, где средняя оплата составила 118 510 руб./мес. Высокие показатели также зафиксированы в Московской области (110 924 руб./мес.), Брянске (107 565 руб./мес.), Красноярске (106 123 руб./мес.) и Ямало-Ненецком автономном округе (106 120 руб./мес.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.