Призёрами и победителями олимпиады «Легенда» стали более 20 прикамцев Подведены итоги VI Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису

Фото: Правительство Пермского края

Победителями и призёрами сразу в нескольких номинациях VI Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» стали более 20 прикамцев. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на краевой минпромторг.

Лучшим среди барменов стал Андрей Меледин из «Gatsby's Bar», второе место среди поваров-юниоров взял Кирилл Зангурашвили из ресторана «Les Marshes». «Бронза» среди официантов досталась Кириллу Ермакову из Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.





На фестивале кулинарного мастерства «Прикамская кухня» победителями в основным номинациях стало несколько поваров из Прикамья. В «Школьном перекусе» победу одержал Юрий Щербаков из Перми, в «Прикамском стрит-фуд» — Анатолий Иютин из Перми, в «Этно-закуске» — Дмитрий Букреев из Кудымкара. Кроме того, «золото» в номинациях «Ресторанный десерт» взяла Сабина Аббасзаде из Перми, а в «Мясное рубленное изделие» — Игорь Бахарев из Березников.





Прошёл также единственный в России чемпионат сыроделов и экспертов по сырам «Сырная Легенда», и в номинации «Золотой сыр Пермского края» отметили сыроварню «SOBKO» из Прикамья.





Кроме того, в рамках события прошёл круглый стол, где губернатор Дмитрий Махонин отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в сфере взаимодействия производителей и ресторанов, подчеркивая необходимость создания условий для устойчивого сотрудничества. Также обсуждались вопросы развития гастрономической культуры региона и возможность открытия школы поваров в Перми.





VI Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева — одно из крупнейших мероприятий для шеф-поваров и любителей гастрономии в России. В этом году она состоялась в Перми с 4 по 6 сентября.

