Пермские таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения в Беларусь Среди товаров — более 2 тысяч патронов и полнолицевые маски Поделиться Твитнуть

фото: Пермская таможня

Сотрудники Пермской таможни, УЭБиПК и СЧ СУ МВД Удмуртии обнаружили попытку контрабанды продукции военного назначения через таможенную границу ЕЭС в Беларусь. Среди запрещённой к вывозу продукции нашлось более 2 тыс. патронов и полнолицевых масок.

Замначальника Пермской таможни Максим Степанов отметил, что уроженец Удмуртии был предпринимателем в сфере экспорта средств индивидуальной защиты. Однако он не имел лицензии на продукцию, и таких поставок было несколько.





«Международная торговля продукцией военного назначения с участием российских компаний ограничена законодательством и может осуществляться только при наличии специальной лицензии», — добавили в ведомстве.





Против предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Обвиняемому грозит лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн руб. Материалы дел направлены в Первомайский районный суд Ижевска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.