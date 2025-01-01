В Перми сотрудник судоходной компании погиб после обеденного перерыва Он почувствовал себя плохо и потерял сознание Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс карты

Государственная инспекция труда Пермского края начала расследовать смерть сотрудника ООО «Камская лесосплавная компания». Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Сообщается, что 4 сентября 2025 года работник судоходной компании ушёл на обед. Вернувшись на своё рабочее место, он потерял сознание из-за ухудшения самочувствия. Прибывшая на место скорая помощь зафиксировала смерть сотрудника 1970 г.р. Работодатель говорит, что работник не получал травм на производстве.





Замглавы краевой Госинспекции Павел Бахтагареев отметил, что в настоящее время для установления причин и обстоятельств смерти собрана комиссия. Специалисты должны проверить документы по режиму труда и отдыха сотрудника, а также запросить судмедэкспертизу. В случае найденных нарушений в отношении компании примут административные меры.

