В «ЭнергосбыТ Плюс» определили отстающие в подготовке жилых домов к зиме УК Перми

Константин Долгановский

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» определили управляющие компании Перми, которые отстают от графиков подготовки жилых домов к отопительному сезону. Всего в списке восемь организаций (список доступен в приложении).

Эта информация направлена в администрацию города и надзорные органы. Жителям необходимо проверить свои обслуживающие организации на предмет соответствия требованиям готовности к зиме.

«Благодаря продуктивной работе районных администраций и Тепловой инспекции АО «ЭнергосбыТ Плюс» темпы подготовки жилого фонда города в этом году выше, чем в минувшем. Тем не менее, ряд управляющих компаний нарушают свои обязательства. От качества подготовительных мероприятий зависит безопасное и бесперебойное теплоснабжение дома предстоящей зимой. Некачественная подготовка может быть основанием для замены обслуживающей организации по решению общего собрания жителей», — подчеркнула руководитель Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Самусина.

