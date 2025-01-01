Инвестиционный форум «Россия зовёт!» охватит четыре региона страны Он будет проходить с сентября по декабрь 2025 года Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

Одна из ключевых российских деловых площадок, где встречаются финансисты, власть и инвесторы, — Инвестиционный форум «Россия зовёт!» меняет формат. Мероприятие станет всероссийским и пройдёт в четырёх регионах страны.

Старт форума состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге на площадке Loft Hall. Следующими площадками станут Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). А завершится событие традиционным двухдневным мероприятием в декабре в Москве.

Форумы будут сосредоточены на практических решениях для формирования инвестиционных стратегий в условиях трансформации российского финансового рынка. В программу форума войдут открытые разговоры с представителями ведущих российских эмитентов, презентация инвестиционной стратегии на IV квартал 2025 года, а также стратегическая сессия с участием представителей Банка России, Минфина РФ, региональных органов и руководителей крупнейших российских компаний.

Кроме того, запланирован интенсив с практическими рекомендациям по основным классам активов, мастер-класс по альтернативным инвестициям от экспертов private equity и недвижимости, специальные сессии по управлению ликвидностью и структурированию корпоративных фондов с участием казначеев крупнейших компаний из сферы ритейла, промышленности и информационных технологий.

По словам Виталия Сергейчука, члена правления ВТБ, курирующего корпоративно-инвестиционный бизнес банка, «успешность инвестора зависит от его адаптивности: способности анализировать конкурентную рыночную среду, выбирать эффективные инструменты и гибко реагировать на изменения». Поэтому форум станет площадкой, где частные инвесторы, эксперты банка и российские компании обсудят наиболее эффективные современные инструменты управления капиталом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.