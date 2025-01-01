В Прикамье возводят четыре общежития для студентов на 320 мест Ещё четыре объекта находятся на стадии проектирования Поделиться Твитнуть

Фото: министерство строительства Пермского края

В Барде, Суксуне, Куеде и Снежном Октябрьского округа идёт строительство четырёх студенческих общежитий, каждое из которых рассчитано на 80 мест. В министерстве строительства Прикамья рассказали, что проекты предусматривают жилые и бытовые помещения, общие комнаты отдыха, кабинет врача и спортивную площадку.

Как отмечают в минстрое Пермского края, был разработан современный проект общежития, который предусматривает удобные пространства для быта, отдыха и учёбы и может быть тиражирован на другие территории Прикамья и регионы страны.

«Кроме того, для строительства используются трёхслойные панели, которые выпускают на заводе в Краснокамске. Они обладают повышенной теплоизоляцией и шумопоглощением, а также быстры в сборке», — рассказали в министерстве строительства Прикамья.

В Суксуне уже построено и покрашено четырёхэтажное здание общежития на ул. Карла Маркса для студентов филиала Кунгурского центра образования. Подрядная организация ведёт внутренние работы: идёт монтаж инженерных и коммунальных сетей, отделка помещений, начато благоустройство территории. Планируется, что все работы будут завершены в текущем году.

В Барде, Куеде и Снежном началось возведение каркасов зданий.

Важность создания современных и комфортных условий для жизни и учёбы студентов во время прямого эфира подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы видим, что в регионе всё больше интереса у молодых людей после школы поступать в техникумы и колледжи. Поэтому для учреждений среднего профессионального образования продолжаем развивать инфраструктуру. За три года планируем построить ещё 23 объекта для учащихся СПО и отремонтировать 40. Это учебные и лабораторные корпуса, мастерские, спортивные залы, общежития.

В настоящее время на этапе проектирования находятся четыре общежития в Перми, Березниках, Чайковском и Губахе.

