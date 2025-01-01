У работодателей Пермского края вырос спрос на иностранных рабочих Это связано с ситуацией на рынке труда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на заседании комиссии по регулированию привлечения и использования иностранной рабочей силы представители Министерства труда и социальной защиты, Трудовой инспекции, МВД, Роспотребнадзора, а также объединения работодателей и профсоюзов обсудили актуальные вопросы, связанные с использованием труда иностранных граждан.

Участники заседания констатировали, что потребность в кадрах, заявленная работодателями, значительно превышает число граждан, находящихся в поиске работы. В региональной Службе занятости зарегистрировано около 3,5 тыс. безработных, в то время как число открытых вакансий превышает 30 тыс., заявили в Минтруда региона. Кроме того, в Пермском крае реализуется более сотни крупных инвестиционных проектов, требующих обеспечения трудовыми ресурсами. Общий объём инвестиций составляет свыше 794 млрд руб., что обусловливает повышенный спрос на иностранных работников.

В рамках национального проекта «Кадры» в регионе проводится ежегодное прогнозирование потребности экономики в кадрах. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на трудовые ресурсы будет опережать предложение. По итогам заявочной кампании на 2026 год общая потребность работодателей в привлечении иностранных работников по квоте оценивается в 5492 человека.

При приёме на работу иностранных граждан работодатели обязаны соблюдать ряд условий. Все трудовые мигранты подлежат обязательному учёту, а работодатели несут ответственность за соблюдение миграционного законодательства. Обязательным условием для трудоустройства на основании патентов является подтверждение знания русского языка, истории России и основ российского законодательства.

